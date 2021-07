Fenomen czarnych krążków. Kogo we Wrocławiu kręcą płyty winylowe? Konrad Bałajewicz

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że płyta winylowa na dobre odejdzie do lamusa. Przecież do dyspozycji mamy Internet, a w nim ocean łatwo dostępnej muzyki. Jednak nośnik ten dalej jest popularny, mimo że wynalazek ma niemalże sto lat. Dlaczego? Po odpowiedź wybraliśmy się do najstarszego sklepu z winylami we Wrocławiu – De’Moliki.