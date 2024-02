Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Perła Dolnego Śląska - idealna opcja na weekendową wycieczkę!

Pałac Marianny Orańskiej można odwiedzać codziennie

Informacje dla zwiedzających Pałac Marianny Orańskiej

Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem rozpoczyna się codziennie, co godzinę od 10 do 17. Bilety do nabycia 15 minut przed pełną godziną, w Punkcie Informacji Turystycznej (Czerwony Kościółek) lub w pałacowej kawiarni. Kasy są czynne od godz. 9:30 do 17.