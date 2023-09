Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 pod Wrocławiem zbiera żniwo. Ponad 100 tys. wykroczeń w jeden miesiąc!

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości miało w założeniu wpłynąć na zmianę zachowania kierujących i ograniczyć prędkość pojazdów.

- Kluczową zaletą tego rodzaju systemów jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu - dodaje Monika Niżniak z GITD. - Z obserwacji CANARD wynika, że po objęciu kontrolą nowych odcinków dróg, z upływem czasu następuje spadek liczby rejestrowanych naruszeń oraz wyhamowanie prędkości, co wpływa na uspokojenie ruchu na monitorowanych odcinkach i wzrost poziomu bezpieczeństwa - tłumaczy.