Nowy park przemysłowy powstaje pod Wrocławiem. Będzie jednym z największych w Polsce

– Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej, a wielkim sukcesem jest to, że my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa również się do tego przyczyniamy. Dzisiaj podpisaliśmy akt notarialny związany z parkiem nowoczesnych technologii w Gminie Miękinia i Gminie Środa Śląska. Będzie to jeden z najnowocześniejszych parków przemysłowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Warto wspomnieć też, że uwalniają nam się tereny we Wrocławiu i pod Wrocławiem, o które pytają inwestorzy z branży nowych technologii. Rozmowy są już bardzo zaawansowane, a to wszystko dzięki rządowi polskiemu, Agencji Rozwoju Przemysłu, prężnej działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w sposób niebywały pozyskuje inwestorów dla naszej ziemi dolnośląskiej – wyjaśnia Tomasz Krzeszowiec, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu.