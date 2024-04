Winda na dworcu kolejowym zmiażdżyła człowieka! Śmiertelny wypadek i akcja służb w Legnicy

PILNE Karambol sześciu aut we Wrocławiu, co najmniej jedna osoba ranna. Utrudnienia!

W czwartek (4 kwietnia) ok. godziny 12 doszło na ul. Kosmonautów we Wrocławiu do poważnego wypadku drogowego. Zderzyło się aż sześć samochodów osobowych. Nie są...