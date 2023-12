Nowe połączenie Wrocław - Praga na zimowych zdjęciach. Ekspresową S3 pojedziemy już w przyszłym roku

Ostatnie prace przy S3 na Dolnym Śląsku. Kontynuacja będzie w Czechach

Ponad 88 procent – na tyle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ocenia postęp robót przy ostatnim dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra. To ponad 16-kilometrowy fragment większej trasy, prowadzącej ze Świnoujścia do Lubawki, czyli granic z Czechami. Jednocześnie, to ostatnia część S3 po polskiej stronie.

Poprzedni oddany do użytku odcinek Kamienna Góra - Lubawka już funkcjonuje, ale kończy się w szczerym polu. Przez długi czas budowa kontynuacji w Czechach stała pod znakiem zapytania. Na szczęście, naszym południowym sąsiadom (pod koniec listopada) udało rozstrzygnąć się przetarg, w którym wybrano polską firmę Budimex. To właśnie ona zajmie się dalszym ciągiem drogi ekspresowej S3: kluczowym, 20-kilometrowym odcinkiem prowadzącym przez czeskie góry. Jego budowa ruszy jak najszybciej i ma potrać 4,5 roku od podpisania umowy.