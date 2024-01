Nowa kładka łącząca oba Muchobory we Wrocławiu jest, ale dojazdu brak. Czy niedługo zostanie wybudowany?

30-metrowa kładka nad Ślęzą od Muchoboru Małego stanowi przedłużenie ul. Francuskiej, z kolei od Muchoboru Wielkiego - ul. Trawowej. Dojście do niej jest dzisiaj mocno utrudnione, bo droga dla pieszych i rowerzystów to wydeptany trawnik.

Sytuację mają zmienić zaplanowane, asfaltowe dojazdy. Miasto ogłosiło przetarg na budowę pierwszego z nich, od strony ul. Francuskiej. Trasa ma liczyć ponad 400 metrów i prowadzić między ogródkami działkowymi. W ramach inwestycji powstanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów, z wjazdem i schodami na kładkę. Oświetli ją 14 latarni, wzdłuż posadzone zostaną różne rośliny: tawuły japońskie, bzy czarne i pnącza. Wybrany wykonawca będzie musiał ustawić także ławki i kosze na śmieci.

Na realizację dojazdu do kładki będzie miał 5 miesięcy. Podobna droga ma powstać od strony ul. Trawowej, teraz trwa jej projektowanie. Obie ścieżki doprowadzą do kładki, otwartej w lipcu 2023 r. Do jej budowy wykorzystano 20 ton stali i 25 metrów sześciennych betonu. Inwestycja kosztowała 4 mln złotych, została finansowana z Polskiego Ładu.