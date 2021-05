Nowa elektrociepłownia pod Wrocławiem. Ma spalać śmieci

Fortum chce rozpocząć budowę elektrociepłowni w 2023 roku, a uruchomienie obiektu planuje już dwa lata później. Elektrociepłownia o mocy ok. 51 MWt ma produkować ciepło wystarczające dla około 35 tys. mieszkańców Wrocławia, a także okolicznych gmin, jeżeli zostaną podłączone do sieci Fortum. Nowa instalacja pozwoli także wytworzyć 130 GWh energii elektrycznej rocznie. To tyle prądu, ile statystycznie zużywa 45 tys. mieszkań. Instalacja kosztować może około 700 mln złotych.

– Instalacje termicznego przetwarzania odpadów pozwalają ograniczyć składowanie odpadów i stanowią domknięcie gospodarki obiegu zamkniętego, odzyskując energię zgodnie z tzw. hierarchią postępowania z odpadami. Inaczej mówiąc wykorzystują pozostałości po sortowaniu, które nie nadają się już do ponownego wykorzystania ani materiałowego odzysku, co w żaden sposób nie kłóci się ze wzrostem poziomów recyklingu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na tego typu instalacje w województwie dolnośląskim, to z naszych analiz wynika, że należałoby wybudować dwie: jedną w rejonie Wrocławia, a drugą w środkowo-zachodniej części województwa - mówi dr inż. Emilia Den Boer z Politechniki Wrocławskiej, współautorka raportu „Wyzwania związane z GOZ na przykładzie Wrocławia”.

We Wrocławiu wytwarza się 326 tys. ton śmieci rocznie, z tego 193 tys. ton to odpad nienadające się już do dalszego odzysku. W całym województwie wytwarza się ponad 1 mln 155 tys. ton śmieci, a ponad 700 tys. ton to odpad nienadający się już do dalszego odzysku. Do planowanej instalacji Fortum trafi około 200 tys. ton. Dla porównania: to tak jakby śmieci przestało wytwarzać 400 tysięcy mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.