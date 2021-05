Nie będzie nowego biletu na przejazdy MPK i koleją po Wrocławiu

Nasz Wrocław Kolej to nowy bilet, którym władze miasta chcą zastąpić wspólny bilet MPK+kolej.

Dotychczas na bilet okresowy MPK można było poruszać się w granicach Wrocławia także pociągami. Miasto zdecydowało, że nie przedłuży umowy z kolejarzami i zaproponowało bilet Nasz Wrocław Kolej. Miała to być dostępna tylko dla niektórych wrocławian opłata uprawniająca do poruszania się pojazdami komunikacji miejskiej. Żeby ją jednak kupić, konieczne byłoby spełnienie kilku warunków, m.in. rozliczanie się z podatków we Wrocławiu oraz posiadanie ważnego papierowego biletu miesięcznego na określoną trasę kolejową. Bilet miał kosztować 18 zł i w rzeczywistości przerzucić koszty umowy z kolejarzami z miasta na mieszkańców.

Dyskusja o nowym bilecie właściwie dotyczyła zrezygnowania przez miasto z umowy ze spółkami kolejowymi. Dyrektorka wydziału transportu Paulina Tyniec-Piszcz wskazywała, że miasto oczekuje od kolejarzy systemu zliczającego pasażerów i urealnienia cen za usługę, ponieważ trwająca pandemia ograniczyła liczbę pasażerów korzystających z komunikacji.