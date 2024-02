Najtańsze ulice we Wrocławiu. Na tych ulicach ceny mieszkań i domów są najniższe. Szukacie nieruchomości? Konrad Bałajewicz

Od zeszłorocznych wakacji ceny mieszkań i domów na rynku wtórnym we Wrocławiu wzrosły o ponad 10 procent. Według portalu SonarHome.pl we Wrocławiu, w styczniu średnia cena mieszkań wynosi aż 11 299 zł za metr kwadratowy. Przy których ulicach kwota jest sporo niższa? Gdzie kupić dom lub mieszkanie we Wrocławiu, jeśli mamy ograniczony budżet? Kliknij w zdjęcie powyżej i zobacz w galerii najnowszy spis najtańszych ulic.