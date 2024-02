Tu we Wrocławiu mieszkania są najtańsze. Planujecie zakup własnego "M"? To najnowszy ranking osiedli

Ceny mieszkań we Wrocławiu nadal rosną. Gdzie jest najdrożej, gdzie jest najtaniej?

Według ekspertów Sonar Home, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu od początku roku wzrosła już o 130 zł. Dzisiaj wynosi 11 299 zł, co jest wzrostem o 1,16 proc. W styczniu dostępnych było 4267 mieszkań do kupienia, z czego najwięcej w rejonie Starego Miasta – 367 ogłoszeń.

Zobacz też: Wrocław w roku 1994 - tak nasze miasto prezentowało się dokładnie 30 lat temu. To jak podróż do innej epoki!

Najdroższym osiedlem w mieście w styczniu okazało się osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec. Cena za metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 13 409zł. To 2110 zł więcej od średniej ceny w mieście. Kolejno po Jerzmanowie jest: