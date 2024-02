Na tych ulicach domy i mieszkania we Wrocławiu są najdroższe. Mieszkasz tu? Śpisz na pieniądzach! Zobacz ceny i lokalizacje

Średnia cena mieszkania we Wrocławiu

Jakie są ceny mieszkań we Wrocławiu? Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? Według analityków Sonar Home, w styczniu metr kwadratowy w naszym mieście kosztował średnio 11 299 zł. Dla porównania, rok temu w analogicznym okresie była to kwota 9356 zł za metr kwadratowy, a 2 lata temu – 8573 zł. Wpływ na wzrost cen ma m.in. rosnąca średnia zarobków, ale także rosnąca atrakcyjność Wrocławia.

Które osiedla we Wrocławiu są najdroższe?

Obecnie we Wrocławiu na sprzedaż czeka 3048 mieszkań i domów znajdujących się w 1922 budynkach. W mieście jest kilka lokalizacji, które znacznie przewyższają ogólną średnią cenę za metr kwadratowy. Na stronie sonarhome.pl możemy wyczytać, że obecnie najdroższe osiedla we Wrocławiu to: