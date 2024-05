XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ na Dolnym Śląsku. Zamek tonie w kolorowych kwiatach, modelki w kwietnych sukniach Elżbieta Węgrzyn

Od kilku lat na każdym Festiwalu Kwiatów i Sztuki pojawiają się modelki w sukniach wykonanych z kwiatów. Nie mogło ich zabraknąć także podczas tegorocznej edycji. Adrianna Szurman/ Polska Press Zobacz galerię (39 zdjęć)

Jeszcze w niedzielę (5 maja) możecie wybrać się do Zamku Książ, by wziąć udział w 34. Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2024. Warto, bo "tonący" w kwiatach zamek i jego otoczenie wyglądają obłędnie. Po zamkowych korytarzach i ogrodach przechadzają się modelki w przepięknych kwietnych sukniach. Do ich stworzenia potrzebne były kwiaty z różnych części globu oraz m.in. szlachetne metale. Zobaczcie zdjęcia z festiwalu!