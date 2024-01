Najpiękniejsze sukienki ze studniówek we Wrocławiu 2024. Maturzystki wyglądały bajecznie. Zobaczcie zdjęcia! red

Na wszystkich studniówkach, w których mieliśmy przyjemność towarzyszyć maturzystom, zauważyliśmy wiele pięknych kreacji. Większe pole do popisu miały oczywiście uczennice - ich stylizacje i sukienki nas zachwyciły! fotoreporterzy Gazety Wrocławskiej Zobacz galerię (56 zdjęć)

Trwa sezon na studniówki. We Wrocławiu część szkół ma je już za sobą, inne dopiero się do nich przygotowują. To jedyny taki bal w życiu każdego maturzysty - wyjątkowa atmosfera, uroczysty polonez, specjalnie wynajęta sala i eleganckie stroje - często pierwszy garnitur i balowa sukienka. Zobaczcie najpiękniejsze kreacje z wrocławskich studniówek w galerii zdjęć.