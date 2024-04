Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2024. We Wrocławiu świadectwa dobrało prawie 7 tys. uczniów

Ponad 200 uczniów z XII Liceum Ogólnokształcącego odebrało świadectwa ukończenia czwartej klasy. Tym samym zakończyli swoją czteroletnią edukację na poziomie liceum.

- W naszej szkole wszyscy przystępują do matury. Wszyscy są przygotowani do egzaminu i w imieniu swoim i nauczycieli życzę powadzenia. Tegoroczni absolwenci to drugi rocznik czteroletniego liceum i wszyscy jesteśmy z nich dumni. Z tego co osiągnęli w trakcie swojej edukacji i jak się zmienili przez ten czas - mówił Zdzisław Jaskólski, dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.