Najlepszy sposób na dekorowanie świątecznych ciast i pierników. Sprawdź przepis na lukier królewski

Świąteczne wypieki takie jak ciasta czy pierniki to w wielu domach obowiązkowy punkt na liście wigilijnych przygotowań. Coraz bardziej popularne robią się lukrowane ciastka, które przy odpowiedniej wiedzy można ozdobić każdym wzorem. Sprawdź jak to zrobić.

Jak ozdobić świąteczne ciastka? to bardzo proste!

Do dekorowania wypieków najlepszy będzie specjalny lukier, nazywany lukrem królewskim. Jego nazwa nie jest przypadkowa, powstał w XXVIII wieku w Wielkiej Brytanii, a używano go do dekoracji tortów weselnych rodziny królewskiej. Jest gęsty i plastyczny, a dodając do niego barwniki można stworzyć prawdziwe arcydzieło.