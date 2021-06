Najlepsze licea we Wrocławiu. Sprawdźcie ranking Kinga Czernichowska

Zobacz galerię (17 zdjęć) Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu według portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdźcie, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu.Zobacz na kolejnych slajdach, które wrocławskie licea znalazły się w rankingu - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami Pixabay.com Zobacz galerię (17 zdjęć)

Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu. Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Zobaczcie ranking portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdź, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.