Na wjeździe do Wrocławia tłok nie z tej ziemi, a oni stawiają wysepki

Na korkującej się ul. Miłoszyckiej powstają szykany, które uniemożliwią przejazd ciężarówkom, a auta osobowe zmuszą do zatrzymania się. Kierowcy są wściekli. Podkreślają, że teraz cała okolica zatrzyma się w ogromnym korku. Urzędnicy odpowiadają, że o takie rozwiązanie prosili sami mieszkańcy. Ciekawe którzy, skoro radni osiedlowi o wysepkach dowiedzieli się, kiedy zobaczyli na ulicy drogowców.

Jeżdżący samochodami ulicą Miłoszycką przecierają oczy ze zdumienia. Na tej bardzo uczęszczanej drodze prowadzącej ze wschodniej obwodnicy Wrocławia na Psie Pole, powstają podniesione wyspy. Budowane są w okolicy kościoła pw. Świętego Jacka. Każda z dwóch wysp położonych po przeciwnych stronach ulicy ma szerokość jednego pasa ruchu. W praktyce zmusi samochody do zatrzymania się i wprowadzi tu ruch wahadłowy. Na Swojczycaach wybuchła awantura. Mieszkańcy nie mają bowiem wątpliwości, że zwiększy to korki, które i tak w godzinach szczytu są tam bardzo duże. Powiększają je także pracownicy pobliskiego Volvo i 3M, którzy muszą dostać się do zakładów pracy i z nich wrócić. Pomysł ratusza oceniają bardzo źle. Niektórzy jednak przypominają, że Miłoszycka jest w teorii drogą osiedlową, z fragmentem oznaczonym jako strefa zamieszkania, co powinno skutkować ograniczeniem prędkości do 20 km/h. Ci, którym budowa wysp nie przeszkadza podkreślają, że ulicą pędzą tiry oraz inne samochody niewiele sobie robiąc z obowiązujących przepisów.

Elżbieta Maciąg z Wydziału Inżynierii Miejskiej wskazuje, że wyspy zwalniające ruch powstają, ponieważ to mieszkańcy od lat zgłaszali problem z tirami i prędkością. - Systematycznie wdrażamy rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie, w tym celu zaprojektowano i wyniesiono już azyle dla pieszych, w przygotowaniu są kolejne. Propozycja obecnie wdrażanych zmian spowodowana była przez brak respektowania przez kierowców ograniczeń tonażu i prędkości, co doprowadziło do destrukcji kamiennych progów najazdowych (przeznaczonych dla ruchu pojazdów osobowych oraz autobusów komunikacji miejskiej). Budowa dwóch wysp spowalniających ruch ma na celu wymuszenie zmiany toru jazdy. Zmiana spowoduje miejscowe zawężenie do 3,25 m – wyjaśnia Elżbieta Maciąg.

Jednak budowa szykan po obu stronach drogi zaskoczyła mieszkańców oraz radnych osiedlowych. Przewodnicząca zarządu Osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów Renata Piwko-Wolny nie chce się wypowiadać na temat budowanego rozwiązania, bo, jak przekonuje, że rada osiedla jest dopiero przed rozmowami z Wydziałem Inżynierii Miejskiej w tej sprawie.

Nieco więcej odkrył Mariusz Tokarz, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów. W dyskusji, jaka rozgorzała na facebooku poinformował, że miasto zdecydowało się na tę inwestycję bez jakichkolwiek konsultacji z radą osiedla i mieszkańcami. - My generalnie również zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, bo z tego co udało się dzisiaj ustalić nie było jakiekolwiek oficjalnej informacji skierowanej do rady o takim rozwiązaniu. Wracamy do pracy po wakacyjnej przerwie, za kilka dni będzie sesja, na której na pewno będzie to temat nr 1. Do tego czasu spróbujemy ustalić kto i dlaczego bez konsultacji z nami wydał taką decyzję i czy nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać. Tyle mogę powiedzieć na tą chwilę, na pewno naszym priorytetem będzie takie rozwiązanie, które definitywnie usunie stamtąd samochody ciężarowe, niestety wszystkie wcześniejsze rozwiązania nie przyniosły żadnego efektu – tłumaczył Tokarz.

- Warto zwrócić uwagę na fakt, że fragment ulicy w którym wynosimy wyspy znajduje się w strefie zamieszkania, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h i w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami, a kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku. Zaproponowane rozwiązanie utrudni poruszanie się pojazdów nieuprawnionych czyli pojazdów ciężarowych – przypomina Elżbieta Maciąg.

Polaków nie stać "na chorowanie"