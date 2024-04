Na Ruskiej we Wrocławiu. Zmiażdżone auto, gigantyczny wykop, schody wstydu. Ta ulica wiele przeszła podczas ostatnich 20 lat. Zdjęcia! Monika Fajge

Taki wykop pojawił się w ul. Ruskiej na początku grudnia 2020 r. Ulica Ruska od ul. Rzeźniczej do Kazimierza Wielkiego była zamknięta dla ruchu samochodowego. Przejazdu nie było także kilkudziesięciometrowym odcinkiem ul. Rzeźniczej. Powód? >> Archiwum Gazety Wrocławskiej Zobacz galerię (13 zdjęć)

Ulica Ruska to jedna z najstarszych ulic Wrocławia. Ma około pół kilometra, codziennie pokonuje ją mnóstwo, nie tylko mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, ale i turystów. Ulica przeszła wiele. Przygotowaliśmy dla Was fotopamiętnik ul. Ruskiej. Oto, co się tam wydarzyło na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Subiektywny wybór!