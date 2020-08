Na letnim basenie Orbita zakaz skoków do wody jest notorycznie łamany. Ratownicy boją się reagować

W ubiegły weekend nad basenem letnim przy Wejherowskiej wypoczywało sporo ludzi. Nasza Czytelniczka nagrała film, na którym dokładnie widać, jak grupa nastolatków raz za razem wskakuje do wody "na główkę, czy "na bombę". Nie widać za to żadnej reakcji ratowników.

- Idę na basen, podobnie jak mieszkańcy miasta, żeby popływać. Płacę za bilet, żeby nie tylko wejść do wody, ale także z niej wyjść zdrowa. Opłacam pracowników terenu: ratowników, którzy pomagają strzec bezpieczeństwa i ochroniarzy (przynajmniej w teorii). Pytam więc, dlaczego i jakim prawem pracownicy Orbity chronią osoby, które łamią regulamin pływalni? Czemu nie mogę pływać w basenie, który służy do pływania, a nie urządzania skoków - denerwuje się nasza Czytelniczka.

Skoki do płytkiej wody, gdzie w dodatku kąpie się w tym samym czasie jeszcze kilkadziesiąt innych osób, mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego na wrocławskich letnich basenach obowiązują zakazy takiej zabawy. Niestety, są one notorycznie łamane. Takie zachowanie uniemożliwia korzystanie z pływali innym osobom.

Taką sytuacją przerażony jest wrocławski artysta, grafik i aktywista miejski, Tomasz Jakub Sysło, który prawie 30 lat temu sam skoczył do wody w nieodpowiednim miejscu i od tej pory porusza się na wózku.

- Konsekwencje nieudanego skoku na płytką wodę mogą być naprawdę poważne, jak na przykład złamanie kręgosłupa. Na basenie w ogóle nie powinno mieć to miejsca, bo przecież ktoś, nawet skacząc na nogi, może uderzyć w inną osobę, która akurat wynurza się spod wody, bo nurkowała. Ważne, aby przestrzegać zakazów obowiązujących na basenach, a także być szczególnie ostrożnym w innych miejscach. Szkoda życia i zdrowia - mówi Tomasz Jakub Sysło.

Maciej Moczko ze spółki WCT Spartan, zarządzającej basenem, odpowiada, że pracownicy i ratownicy na pływalniach starają się dbać o to, by nikt do wody nie skakał, a jeśli widzą takie zachowania, to reagują. Wyciągniecie konsekwencji z zachowania niektórych osób łamiących zakazy jest jednak utrudnione w dniach, kiedy na basenie przebywa wyjątkowo dużo ludzi. Interwencje ratowników niekiedy także kończą dość nieprzyjemnie

Tomasz Jakub Sysło był w ubiegłym roku ambasadorem miejskiej kampanii #NIESKACZ, gdzie opowiadał swoją historię, a także przestrzegał przed nieodpowiedzialnymi skokami do wody. Basen Orbita zarządzany jest przez spółkę miejską. Wydaje się więc, że w takim miejscu nacisk kładziony na przestrzeganie zakazu skoków powinien być nawet większy, niż w przypadku innych miejsc.

- Zmagamy się z roku na rok z brutalnymi zachowaniami niektórych osób korzystających z naszych pływalni i kąpielisk, którzy nie reagują na prośby i uwagi ratowników. Są to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy w bardzo agresywny sposób reagują na jakiekolwiek próby zwrócenia im uwagi przez ratowników. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji pobicia ratowników, interwencji pogotowia ratunkowego i policji. Wynika to z ograniczonych środków jakimi dysponują ratownicy i ochrona - tłumaczy Maciej Moczko.

Jeśli ktoś ewidentnie nie stosuje się do regulaminu obiektu, wówczas wprowadza się procedurę: najpierw zwracana jest uwaga, następnie prośba o opuszczenie obiektu, jeśli to nie skutkuje wzywana jest grupa interwencyjna i policja.

- Jesteśmy spółką miejską, uczestniczymy i popieramy program #NIESKACZ, dlatego też na pływalniach i kąpieliskach obowiązują zakazy skoków do wody, a we wszystkich naszych obiektach wywieszone zostały plakaty informujące na temat akcji. Pragnę zaznaczyć, że ratownicy oprócz specjalnie przygotowanych komunikatów dotyczących zachowania bezpieczeństwa na pływalni, maja obowiązek szczególnego informowania o zakazie skoków do wody - dodaje Maciej Moczko.