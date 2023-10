Most Sikorskiego we Wrocławiu idzie do remontu. Rok zajmie przygotowanie projektu tych prac

- Przetarg został już rozstrzygnięty. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze, m.in.: z branży konstrukcyjnej, drogowej, torowej, elektrycznej (oświetlenie, iluminacja, trakcja, zwrotnice), sanitarnej (sieć wodociągowa i odwodnienie), teletechnicznej, organizacji ruchu i inżynierii ruchu. Zadaniem projektanta jest też uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zadania – mówi Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Most Sikorskiego jest jedną z najstarszych przepraw we Wrocławiu. Stalowa konstrukcja liczy już 147 lat. Dzisiaj jej stan pozostawia wiele do życzenia, podjęto więc decyzję o wzmocnieniu mostu i jego…

Most Sikorskiego przejdzie generalny remont. Ostatni odbył się ponad 40 lat temu. Most ma w sumie 150 lat i należy go dostosować do obecnych warunków i aktualnego obciążenia. Wymiany wymagają także instalacje trakcyjne, wodociągowe i tory.

Przeprawa łącząca Szczepin i Kępę Mieszczańską powstała w 1875 roku. To konstrukcja złożona z dwóch przęseł kratowych wspartych na filarze. Górne łączniki krat tworzą ażurowe zadaszenie nad jezdnią, a nad filarem znajdują się balkony widokowe. Most jest objęty ochroną konserwatorską. Ma 95,4 metra długości i 14 metrów szerokości.