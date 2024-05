Miliony dla Wrocławia na program in vitro. To szansa dla bezdzietnych par. Cztery placówki dostaną rządowe wsparcie. Gdzie się zgłosić?

Program in vitro - dla kogo?

Miliony dla Wrocławia na zapłodnienie in vitro

Pilotaż in vitro - szansa dla bezdzietnych par

Pilotażowy program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia . Będzie go realizować 58 placówek medycznych z całej Polski, w tym cztery z Wrocławia. Do stolicy Dolnego Śląska "popłyną" na ten cel miliony złotych.

Pilotaż in vitro - szansa dla bezdzietnych par

"Mamy to! Ogłosiliśmy wyniki konkursu dla podmiotów leczniczych na realizację leczenia niepłodności metodą in vitro. Umowy podpisujemy w przyszłym tygodniu, aby od 1 czerwca program mógł ruszyć!" - poinformowała szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna .

Miliony dla Wrocławia na zapłodnienie in vitro

Te placówki z Wrocławia dostaną fundusze na program in vitro:

Pilotażowy program ma być realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r . Na jego realizację rząd przeznaczy (co roku) 500 mln zł, w sumie 2,5 mld zł .

Program in vitro - dla kogo?

W rządowym pilotażu leczenia niepłodności metodą in vitro mogą wziąć udział kobiety do 42. roku życia (korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia) oraz panie w wieku do 45 lat (korzystające z dawstwa oocytów lub zarodka). W przypadku mężczyzn limit wieku wynosi 55 lat.