Mieszkańcy Kleciny sterroryzowani przez złodzieja z... różowym koszykiem. Żart? Bynajmniej! Nadia Szagdaj

Policja nie znalazła jeszcze złodzieja, który co jakiś czas włamuje się do samochodów w okolicach ulic Sezamkowej, a także Migdałowej i Cukrowej we Wrocławiu. Tymczasem istnieje nagranie z monitoringu, na którym widać domniemanego sprawcę poruszającego się rowerem... z różowym koszykiem na zakupy. Brzmi jak wątek komediowy, choć mieszkańcom nie jest do śmiechu, tym bardziej że do niektórych aut włamano kilka razy.