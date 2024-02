Michal Masek potwierdza: "To ostatni sezon w #VolleyWrocław". Zastąpi Antigę

„W ostatnich dniach pojawiają się w mediach różne informacja na temat naszej przyszłości. Chciałem wyjaśnić tę sytuację i powiedzieć, że to prawda - to nasz ostatni sezon w #VolleyWrocław. Sezon jeszcze trwa, pracujemy. Zapewniamy, że będziemy pracować do końca. Spróbujemy grać jak najlepiej i zapraszamy na ostatnie mecze w Orbicie. Zrobimy maksa, na tyle, na ile mamy możliwości”.

To krótkie oświadczenie trenera Michala Maska pojawiła się w mediach społecznościowych wrocławskiego klubu w czwartek. Od kilku dni mówiono nieoficjalnie, że po sezonie odejdzie z Wrocławia. Pierwsze tę informację podały „SuperNowości”.

Masek ma zastąpić zostać nowym trenerem Rysic i zastąpić w Rzeszowie Francuza Staphane’a Antigę, który już w grudniu ogłosił, że na Podkarpaciu będzie pracował tylko do końca rozgrywek 2023/24. Włoskie media spekulują, iż jego nowym pracodawcą zostanie drużyna Savino del Bene Scandicci.