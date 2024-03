Koszykarski Śląsk z piątym trenerem w ciągu 13 miesięcy. Poprowadził Turów do mistrzostwa Polski

KOSZYKÓWKA. Serb Miodrag Rajković został nowym trenerem Śląska Wrocław. Szkoleniowiec podpisał z klubem umowę obowiązującą do końca sezonu. To piąty trener WKS-u w ciągu ostatnich 13 miesięcy.

Największe sukcesy w Polsce Rajković odnosił jako trener PGE Turowa Zgorzelec, który prowadził w latach 2012-2015. Zdobył wówczas mistrzostwo kraju oraz dwa srebrne medale. Dwukrotnie był wybierany najlepszym trenerem w Polsce (w 2013 roku przez ligę, a w 2014 roku przez dziennikarzy). Oprócz zmagań w PLK prowadził zespół ze Zgorzelca także w rozgrywkach Euroligi i Pucharu Europy. W 2017 roku obrał bardziej egzotyczny koszykarsko kierunek – Japonię. Pracował tam jako trener Toyama Grouses (2017-18), Nishinomiya Storks (2018-19), Tokyo Hachioji Bee Trains (2019-20) i Yamagata Wyverns (2020-23). Obecny sezon rozpoczął jako szkoleniowiec Szolnoki Olajbanyasz. Następca Jacka Winnickiego jest piątym trenerem Śląska w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Nieco ponad rok temu Andrej Urlep przekonał się, że we Wrocławiu nie ma sentymentów. Gdy WKS pod jego wodzą zaliczył serię porażek, władze „Trójkolorowych” uznały, że to czas, aby pożegnać się z utytułowanym szkoleniowcem. To, że w poprzednim sezonie wyciągnął zespół z kryzysu i poprowadził go do mistrzostwa Polski, nie miało znaczenia.

Drużyna Śląska dokończyła sezon 2022/2023 pod wodzą Ertuğrula Erdoğana. Turek awansował z wrocławską ekipą do finału Energa Basket Ligi, w którym WKS musiał uznać wyższość Kinga Szczecin. Faktem jest jednak, że Erdoğan wywalczył srebro. Prezes Michał Lizak prawdopodobnie chciał pozostawić go na stanowisku na kolejny sezon, ale trener podjął inną decyzję - wykorzystał klauzulę, która pozwalała mu rozwiązanie umowy po zakończeniu rozgrywek i niedługo później związał się z rosyjską Runą Basket Moskwa.

Blask WKS-owi miał przywrócić Oliver Vidin - dobrze znany we Wrocławiu trener, który w 2021 roku poprowadził „Trójkolorowych” do brązowego medalu mistrzostw Polski. Jego druga przygoda w Śląsku zakończyła się jednak w błyskawicznym tempie. Wrocławski zespół wygrał tylko 2 z 11 meczów pod wodzą Serba, któremu podziękowano za współpracę.

3 listopada Vidina zastąpił Jacek Winnicki, dla którego również był to powrót do pracy w roli trenera Śląska (1997-2003, przez większość czasu pełnił rolę asystenta). WKS pod batutą „Ślimaka” grał w kratkę - w lutym i marcu wygrał cztery ligowe spotkania z rzędu, ale zdarzały mu się też tak wstydliwe wpadki jak 53:78 z Icon Sea Czarnymi Słupsk i 67:93 z PGE Spójnią Stargard. To właśnie ta ostatnia porażka przelała czarę goryczy.

Przed nowym trenerem Śląska nie lada wyzwanie - wywalczenie awansu do fazy play-off Orlen Basket Ligi. Obecnie WKS traci jeden punkt do czołowej ósemki, ale w najbliższych dniach czekają go starcia z wyżej notowanymi rywalami - Anwilem Włocławek (27 marca), Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski (1 kwietnia) i Legią Warszawa (9 kwietnia).

