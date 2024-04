VolleyWrocław kończy sezon na 10. miejscu. Przegrał ze Stalą Mielec

Będąc w sportowej terminologii - #VolleyWrocław jest już trochę na roztrenowaniu. Nie udało się wejść do play-offów, z końcem sezonu z drużyny odchodzi trener Michal Masek, a jeszcze przed ostatnimi spotkaniami pozwolono odejść z drużyny Julii Szczurowskiej, która sezon postanowiła dokończyć we Francji. Patrząc na to wszystko trudno się bardzo dziwić, że nie udało się w dwumeczu o 9. miejsce pokonać Stali Mielec.

Trzeba jednak przyznać, że wtorkowy mecz w Orbicie był dość wyrównany. Po dwóch setach mieliśmy remis 1:1, a w trzecim o wszystkim zadecydowała gra na przewagi. Szkoda tej partii, bo w końcówce mieliśmy remis 24:24, lecz to Stal zdobyła dwa ostatnie punkty.

MVP meczu została rozgrywająca z Mielca Sylwia Kucharska. Wydaje się, że kluczem do wygranej była gra w obronie.