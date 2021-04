Miasto tworzy kolejną spółkę, która ma się zajmować nieruchomościami we Wrocławiu

"Radni przegłosowali uchwałę zamiarową dotyczącą utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To pierwszy krok do powstania spółki, która zajmie się uzupełnieniem oferty mieszkaniowej Wrocławia. Przynajmniej 400 nowych mieszkań powstanie na Jagodnie i Wojszycach" - wyjaśnia Arkadiusz Filipowski z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kolejny krok to złożenie wniosku do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznanie miastu 3 mln zł na sfinansowanie zawiązania nowej spółki. Jeśli chodzi o kapitał, to w chwili zawiązania wynosić on będzie 29,5 mln zł, z czego Krajowy Zasób Nieruchomości pokryje swój udział, wnosząc tereny pod budowę, a Wrocław - pieniędzmi pozyskanymi z Rządowego Funduszy Rozwoju Mieszkalnictwa.

Mamy już trzy miejskie spółki zajmujące się nieruchomościami

Prezydent Jacek Sutryk powiedział w dniu, w którym głosowano nad powołaniem nowej spółki, że ma ona być dopełnieniem oferty mieszkaniowej Wrocławia, skierowanym dla tych rodzin, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu bankowego. I, jak podkreślał, samo jej powstanie nie obciąży budżetu miasta.