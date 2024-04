Męskie Granie 2024 na Polach Marsowych we Wrocławiu. Ruszyła sprzedaż ostatniej puli biletów. Sprawdź kto wystąpi!

To już 15. edycja Męskiego Grania, które zawita do 7 miast w Polsce, w tym do Wrocławia. Festiwal zdobył wielką popularność zarówno publiczności, jak i wśród artystów. To tutaj narodził się trend na nieoczywiste muzyczne połączenia, często reprezentujące odmienne bieguny. Nie inaczej będzie i w tym roku. Do Wrocławia zostali zaproszeni artyści od lat związani z Męskim Graniem, jak i całkowici debiutanci.