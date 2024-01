Mauzoleum w Mrokocinie na Dolnym Śląsku ogarnął mrok. Otwarte trumny wabią szabrowników i fanów urbexu

- Takich miejsc jest wiele. Jest choćby wyremontowane mauzoleum książęcej rodziny Hochbergów z sarkofagami w Świebodzicach, mauzoleum królewskiej rodziny Hohenzollernów w Kamieńcu Ząbkowickim, ale i takie należące do właścicieli ziemskich, mauzoleum we włościach przykościelnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich, mauzoleum w Złotym Stoku - wylicza jednym tchem Anna Nowakowska, kierowniczka wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.