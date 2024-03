Mateusz Masternak zawalczy we Wrocławiu. 20 kwietnia skrzyżuje rękawice z Francuzem w KGHM Ślęza Arenie Piotr Janas

Mateusz Masternak (47-6, 31 KO) wraca do ringu! Po wieloletniej przerwie mieszkający we Wrocławiu pięściarz wagi junior ciężkiej zawalczy przed własną publicznością i to z bardzo mocnym przeciwnikiem. Rywalem "Mastera" będzie Francuz Jean Jacques Oliver (15-2-2, 10 KO), były mistrz Europy. Ewentualna wygrana pozwoli Polakowi wrócić na szczyt rankingu i znów zawalczyć o tytuł mistrza świata.