Masz do załatwienia sprawę w urzędzie? Uważaj na duże zmiany

Miejsce w kolejce można już rezerwować w sieci od kilku dni. Przypomnijmy, system kolejkowy wyłączono po ogłoszeniu pandemii. Przez kilka ostatnich miesięcy, by załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędzie – wyrobić dowód, zarejestrować auto, czy nawet opłacić podatki, trzeba było odstać nieraz pół dnia w kolejkach tworzących się przed urzędami. Z powodu korona wirusa, wpuszczano do środka tylko tyle osób, ile akurat było czynnych okienek.

Jak usłyszeliśmy od przedstawicieli miasta, jak na razie nie ma co liczyć na otwarcie zamkniętego z powodu pandemii punktu obsługi przy al. Karkonoskiej. Za to już od jutra wydłużone zostaną godziny obsługi w pozostałych.

I tak, od 1 września Centra Obsługi Mieszkańców 1 i 2 (ul. G. Zapolskiej 4 i pl. Nowy Targ 1/8 ) wydłużą czas obsługi mieszkańców do godz. 17.15. W pierwszym będzie też można zarejestrować pojazdy, załatwić meldunek i wyrobić dowód osobisty w soboty 12 i 26 września. Sprawy te będzie można załatwiać w godz. 8.00-13.00.

Od 1 września obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy, meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II (przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz pl. Nowy Targ 1-8) będzie odbywać się w godz. od 8.00 do 17.15.

Urząd wdraża nowy system rezerwacji wizyt

Jak nas zapewnili przedstawiciele magistratu, nowy system kolejkowy, który właśnie jest wdrażany, będzie bardziej wszechstronny od obecnego. - Przede wszystkim będzie umożliwiał umówienie wizyty do placówek i grup spraw, do których obecnie nie ma możliwości zarezerwowania spotkania – tłumaczy Patryk Załęczny. Ponadto, nowe urządzenia będą przystosowane do obsługi przez klientów niepełnosprawnych oraz obcokrajowców, władających angielskim i ukraińskim.

Ułatwiona zostanie procedura potwierdzania wizyty umówionej internetowo poprzez możliwość zeskanowania kodu QR otrzymanego na potwierdzeniu rezerwacji wizyty. W ten sposób klient nie będzie musiał ręcznie wpisywać żadnych danych w automacie do pobierania biletów.

- To tylko niektóre z nowych możliwości, które oferuje nowy system kolejkowy - dodaje Załęczny.