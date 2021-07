Maciej Pałaszewski zamienia Śląsk Wrocław na Górnik Polkowice (Śląsk Wrocław transfery 2021)

Maciej Pałaszewski opuszcza Śląsk Wrocław. Będzie graczem Górnika Polkowice

Maciej Pałaszewski to urodzony we Wrocławiu wychowanek Śląska Wrocław. 23-letni dziś środkowy pomocnik pierwszy raz do pierwszej drużyny włączony został w sezonie 2014/2015. W trakcie swojej przygody w Śląsku zaliczył 39 występów w pierwszej drużynie (bez goli i asyst) oraz 33 mecze w trzecioligowych, a później drugoligowych rezerwach (2 gole).

W sezonie 2016/2017 poszedł na wypożyczenie do drugoligowego wówczas Rakowa Częstochowa, ale ze względu na brak większych perspektyw na grę już po półtora miesiąca wrócił do Śląska. Bardziej owocne było półtoraroczne wypożyczenie do pierwszoligowego Stomilu Olsztyn, w którego barwach w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 oraz w kampanii 2019/2020 rozegrał łącznie 35 spotkań i zdobył dwa gole. Był ważną postacią w zespole, a władze Stomilu chciały go zatrzymać, ale "Pałasz" wolał wrócić do Wrocławia.