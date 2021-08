Łowcy pedofili zatrzymali mężczyznę w Głogowie na Dolnym Śląsku. Zobaczcie nagranie

Do zatrzymania 23-latka doszło we wtorek (24 sierpnia) w Głogowie na Dolnym Śląsku. Była to akcja grupy Child Guard Unit Poland, która zajmuje się zwalczaniem pedofilii.

Mężczyzna pochodzący z Wielkopolski umówił się na spotkanie z poznaną w internecie 12-latką w głogowskim parku. Zamiast dziewczynki na spotkanie przyszli członkowie organizacji Child Guard Unit Poland.

Jak się tłumaczył?

"Sam miałem trudne dzieciństwo. Też byłem wykorzystywany seksualnie. Chciałem zrobić to, co robiono mnie"

Na pytanie, z iloma dziećmi prowadzi obecnie rozmowy przez internet, odpowiedział: "Z czterema, może pięcioma". Z opublikowanego przez Child Guard Unit Poland nagrania dowiadujemy się też m.in., dlaczego umówił się tego dnia w parku z dzieckiem. "Umówiłem się na spotkanie i na czynności seksualne" - powiedział.

Zobaczcie nagranie z zatrzymania 27-latka w Głogowie

: