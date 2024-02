Lewica poparła Jacka Sutryka w wyborach, ale nie cała. Teraz mierzy się z krytyką. "Rozczarowała elektorat"

Prezydent Wrocławia nie ukrywał, że wstawiennictwo Lewicy czuł od samego początku. Podczas konferencji prasowej wrócił myślami do ogłoszenia swojej kandydatury przed pierwszą kadencją.

– Przypominam sobie, jak sześć lat temu w Kamienicy Pod Aniołami spotkaliśmy się, by ogłaszać start w wyborach. Wówczas jako pierwsze stanęło przy mnie środowisko wrocławskiej i dolnośląskiej Lewicy. We Wrocławiu udało się zbudować koalicję dla wrocławskich spraw, w której pozostają do dzisiaj przedstawiciele bardzo różnych środowisk: Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i samorządowców niezależnych. To zdecydowało o sukcesie Wrocławia. To poparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Daje mi dodatkową energię. Obiecuję, że nie zawiodę. Wszystkich bez wyjątku zapraszamy do współpracy i do rozmów. Jedynym warunkiem koniecznym, aby ta współpraca miała miejsce jest wspólna i mądra troska o nasze miasto – oświadczył Jacek Sutryk.