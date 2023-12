Lewica chce własnego klubu w radzie miejskiej, opuści Sutryka. Gra pozorów czy prezydent Wrocławia traci jej poparcie? Maciej Rajfur

Radni Lewicy zdecydowali się zdystansować od Jacka Sutryka. Co to dokładnie oznacza? Na razie nie wiadomo. Paweł Relikowski

Zarząd Nowej Lewicy we Wrocławiu ogłosił, że Lewica w radzie miejskiej opuści klub Jacka Sutryka i stworzy własny, podobnie jak zrobiła to niedawno Platforma Obywatelska. Czy to ciąg dalszy rozłamu koalicji prezydenta Wrocławia z partiami, które go dotąd popierały?