Letnie Brzmienia 2021. Koncerty prawie w każdy wakacyjny weekend! [PROGRAM]

Letnie Brzmienia to ogólnopolski cykl koncertów organizowany przez agencję Good Taste Production w 9 największych polskich miastach, w tym we Wrocławiu. Zapowiada się sporo koncertów polskich gwiazd.

Od czerwca do sierpnia 2021 r. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu zagrają najpopularniejsi polscy artyści, w tym m.in. sanah, Krzysztof Zalewski, duet Kwiat Jabłoni, KRÓL, Katarzyna Nosowska oraz inni. Koncerty we Wrocławiu rozpoczną się w drugiej połowie lipca. Zobaczcie, kto zagra w stolicy Dolnego Śląska.

Letnie Brzmienia 2021. Koncerty

22 lipca 2021 – Krzysztof Zalewski

23 lipca 2021 - Artur Rojek

24 lipca 2021 – BARANOVSKI

25 lipca 2021 – Mery Spolsky

30 lipca 2021 - Mikromusic

31 lipca 2021 - MROZU

1 sierpnia 2021 – Fisz Emade Tworzywo

6 sierpnia 2021 - Julia Pietrucha

7 sierpnia 2021 - Ania Dąbrowska

8 sierpnia 2021 - Nosowska

13 sierpnia 2021 – Kortez

14 sierpnia 2021 – Natalia Szroeder

15 sierpnia 2021 - Paweł Domagała

20 sierpnia 2021 - LemON

21 sierpnia 2021 – Miuosh - koncert w ramach trasy MIUOSH XX

22 sierpnia 2021 - Bitamina + Miętha + Vito Bambino

27 sierpnia 2021 - sanah

28 sierpnia 2021 - Kuba Badach – koncert “Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny”

29 sierpnia 2021 – Kwiat Jabłoni - koncert promujący album “Mogło być nic”

Bilety można kupić za pośrednictwem strony eventim.pl. Są w cenie od 59 do 109 złotych.