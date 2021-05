Kto groził śmiercią profesorowi Simonowi? Wrocławska policja jest bezradna

"Autorzy gróźb to nie byli zwykli hejterzy. Zadbali o to, by uniemożliwić ustalenie własnej tożsamości. Jak to zrobili? W sieci jest na to wiele sposobów. Co ciekawe, niedawno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pochwaliła się zatrzymaniem dwóch mężczyzn, którzy świadczyli tego typu usługi. Czyli pomoc w ukrywaniu tożsamości w sieci oraz identyfikacji osoby dzwoniącej - mówi nam osoba znająca szczegóły sprawy.

Czy to właśnie oni (zatrzymani w połowie maja w województwie łódzkim) mogli pomagać autorom gróźb wobec wrocławskiego lekarza? Zapytaliśmy o to Stanisława Żaryna, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Cały czas czekamy na odpowiedź, czy w ogóle możliwa jest identyfikacja klientów zatrzymanej dwójki.

"Grozili, że mnie utopią w Odrze. Dostawałem ostrzeżenia, że szpital wysadzą w powietrze" - opowiadał nam na początku lutego profesor Krzysztof Simon.