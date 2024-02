Koszykarze Śląska Wrocław dominatorami Młodzieżowego Pucharu Polski. Czwarty triumf z rzędu!

Śląsk rozpoczął udział w Final Four od derbowego starcia z WKK Wrocław w półfinale. Trzy kwarty były bardzo wyrównane, natomiast w ostatniej „ćwiartce” WKS podkręcił tempo i ostatecznie wygrał 76:69. Wygrana to w głównej mierze zasługa Szymona Nowickiego, który zanotował double-double (22 punkty, 12 zbiórek).

– Podsumowując cały turniej, był on dla mnie niezwykłą przygodą i kolejnym krokiem w moim rozwoju, ale też wielkim sukcesem dla Śląska – mówi Musiał. – Udało nam się zdobyć Młodzieżowy Puchar Polski już czwarty raz z rzędu. W półfinałowym spotkaniu w derbach Wrocławia dobrą czwartą kwartą wygraliśmy mecz, który dał nam przepustkę do wielkiego finału. Nawiązując do finałowego starcia: był to moim zdaniem mecz na charakter. Każdy z chłopaków oddał serce na parkiecie i mimo tego, że były lepsze i gorsze momenty, nie poddaliśmy się. Przede wszystkim w ostatnich sześciu minutach spotkania dobrą obroną i koncentracją przechyliliśmy szalę zwycięstwa na naszą korzyść – dodaje.