Jacek Magiera: Komisja Ligi faworyzuje Lecha Poznań. Ja się z tym nie zgadzam

Nie jest to wymarzony początek roku dla kibiców piłkarskich we Wrocławiu. Będący liderem po rundzie jesiennej Śląsk na dzień dobry przegrał dwa mecze przed własną publicznością (0:1 z Pogonią Szczecin i Stalą Mielec), przez co stracił fotel lidera na rzecz Jagiellonii Białystok. Wprawdzie wciąż ma tyle samo punktów co „Jaga”, ale po piętach depcze im Lech Poznań. „Kolejorz” po wygranych z KGHM Zagłębiem Lubin (2:0) i Jagiellonią właśnie (2:1) traci do dwóch pierwszych miejsc dwa oczka. To sprawia, że stawka sobotniego starcia na Enea Stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu jest jeszcze większa.

Dla Śląska może to być jeszcze trudniejsza potyczka niż ta z Pogonią, a już na pewno trudniejsza niż ze Stalą Mielec. Na dodatek WKS nie będzie mógł liczyć na wsparcie kibiców. To efekt kontrowersyjnej decyzji Komisji Ligi, która za wydarzenia w meczu z Pogonią na Tarczyński Arena nałożyła na wrocławian bardzo surową karę: 50 tys. zł grzywny, konieczność zamontowania specjalnych siatek ochronnych na sektorze B oraz... zakaz wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz z Lechem.