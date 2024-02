Maciej Janowski po pięciu miesiącach przerwy wrócił na tor żużlowy. Zobaczcie, jak śmigał w Goričanie Dawid Foltyniewicz

ŻUŻEL. Czuć żużlową wiosnę w powietrzu. Maciej Janowski wybrał się ze swoim teamem do chorwackiego Goričanu na pierwsze w tym roku treningi na torze żużlowym. Dla kapitana Betardu Sparty Wrocław to powrót na motocykl po pięciu miesiącach. W półfinale PGE Ekstraligi z KS-em Apatorem Toruń doznał kontuzji nogi, która wykluczyła go z finałów z Platinum Motorem Lublin.