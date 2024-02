Koszmarny wypadek na drodze ekspresowej S5 pod Trzebnicą. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR. Droga jest zablokowana

AKTUALZIACJA

Godz. 10.40

Marek Zalach z GDDKiA przekazuje, że lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia został udrożniony. Służby wciąż pracują na miejscu wypadku.

Godz. 10.10

Według wstępnych ustaleń policjantów z Trzebnicy, kierowca samochodu ciężarowego nie zachował należytych środków ostrożności i wjechał w tył osobówki. Łącznie zderzyło się 5 pojazdów. Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technicy kryminalistyki.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do objazdów, wyznaczonych przez funkcjonariuszy. W związku z utrudnieniami prosimy o dostosowanie prędkości do panujących warunków - mówi Daria Szydłowska z KPP w Trzebnicy.