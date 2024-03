Kornelia Fiedkiewicz: Miałam pływacką obsesję. Teraz szukam balansu (WYWIAD)

Zdobyliśmy na mistrzostwach świata trzy medale. To najlepszy wynik od 2005 roku. Patrzę jednak na inne europejskie kraje: Holandia - dziewięć medali, Wielka Brytania - 18, Włochy - 19. Nie mówiąc już o światowych gigantach, Chinach czy USA. Czego nam brakuje, żeby doskoczyć chociaż do najlepszych w Europie? My oczywiście jesteśmy dumni z tych rezultatów, które osiągnęliśmy, ale takie kraje jak Stany Zjednoczone przede wszystkim mają większą populację. Myślę też, że są różnice jeśli chodzi o szkolenie i ogólnie przygotowanie kadry oraz pracę całego sztabu ludzi. Tam przy międzynarodowych imprezach pojedyncze osoby ze sztabu łączą się i współpracują dla dobra zawodników. Tak powinno to wyglądać. Zawodnicy muszą być priorytetem. Tak się dzieje na świecie.

Kornelia - gratulacje, rekord Polski, kwalifikacja, olimpijska, finał MŚ, czwarte miejsce ze sztafetą. Chyba nie mogłaś sobie lepiej wymarzyć początku roku. Jeszcze trochę to wszystko analizuję (rozmawialiśmy zaraz po powrocie z pływackim MŚ w Dausze - przyp. JG). Na pewno zdobyłam doświadczenie. Jestem dumna, bo nie spodziewałam się takich wyników. Nie mogę doczekać się kolejnych zawodów. Jestem spełniona jeśli chodzi o te zawody. Zrealizowałam cele, jakie sobie postawiłam przed mistrzostwami świata. Przede wszystkim założyłam, że wywalczę indywidualną kwalifikację olimpijską, ale jeśli chodzi o moją karierę, to oczywiście wszystko jest przede mną.

To trudne pytanie, ale odpowiem szczerze. W teorii oczywiście wiele osób się ze mną zgodzi, że samopoczucie i wsparcie zawodników powinno być priorytetem. W praktyce nie zawsze to wygląda tak dobrze. W zeszłym roku sztab PZP przypominał mi to nie raz. W odpowiedzi na moje pytania słyszałam: "Czego ty oczekujesz? Przecież jesteś tylko zawodniczką sztafety". Takie podziały - na lepszych i gorszych, zawodników indywidualnych czy sztafetowych - w ogóle nie powinny mieć miejsca. Nie będę ukrywała, że to poczucie bycia gorszą w reprezentacji, "tylko" elementem sztafety - która beze mnie tak naprawdę nie wywalczyłaby kwalifikacji olimpijskiej - tylko mnie zmobilizowało do zrobienia indywidualnego minimum na igrzyska. Mam nadzieję, że teraz nikt ze sztabu nie będzie mnie traktowa jak zawodniczkę, która nie żadnych praw w kadrze. Nie boję się mówić, co myślę. Już kiedyś obiecałem sobie, że o tym wspomnę.

Dominika Sztandera powiedziała, że pływa szybciej, bo m.in. uporządkowała swoje życie prywatne. A Ty dlaczego w ciągu ostatniego roku zrobiłaś taki postęp? Myślę, że może życie jest już ułożone. Jestem szczęśliwa, nie narzekam. Do tego wszystkiego doszła większa świadomość zawodnicza i doświadczenie. Ja bardzo interesuję się pływaniem. Jestem pasjonatką tego sportu. Wiem, że mam jeszcze elementy, które mogę poprawić, gdzie mogę się jeszcze rozwinąć. Od 1,5 roku trenuję i uczę się w Wielkie Brytanii, w Loughborough no i ten poprzedni rok na studiach już przyniósł świetne rezultaty. Miałam dobre wyniki na MŚ w Fukuoce, zdobyłam dwa medale na Uniwersjadzie w Chinach, a z mistrzostw Europy juniorów do lat 23 przywiozłam cztery krążki. Ten bagaż doświadczeń się powiększa. Po tych trzech imprezach miałam przerwę, odpoczęłam trochę od wody i w sumie nie mogłam się potem doczekać, kiedy wrócę na basen. Świetnie się czuję od początku tego sezonu. Dobrze trenuję, jestem zdrowa, żadna choroba nie pokrzyżowała mi planów podczas zimowych startów. Teraz jest rok olimpijski - są pewne cele, oczekiwania. Chcę pływać jeszcze szybciej.

Co to dokładnie znaczy, że jesteś pasjonatką pływania?

Teraz nie mam aż takiej obsesji, ale kiedyś potrafiłam oglądać mistrzostwa innych krajów, a potem porównywałem te wszystkie wyniki. Lubiłam śledzić to, co dzieje się zagranicą. Dziś najczęściej zostawiam to, co dzieje się na basenie i nie myślę tak intensywnie o pływaniu. Chcę mieć też życie prywatne, robić jakieś inne rzeczy. Szukam balansu między tym wszystkim: sportem, studiami, sprawami prywatnymi...

Pływacka sylwetka to zazwyczaj rozbudowana górna część ciała. Ty - na tle swoich koleżanek - masz raczej szczupłe barki, górne partie mięśni. To jest coś, nad czym możesz jeszcze pracować?

Jestem raczej z tych, którzy nie muszą się ograniczać jeśli chodzi o jedzenie. Nawet więcej - powinnam jeść wystarczająco dużo. Musze jednak powiedzieć, że i tak już urosłam i jestem trochę większa niż kiedyś (śmiech). Pracuję nad tym, to jest proces. Mam takie geny, że nie jest to dla mnie łatwe. Nie mogę odpuszczać żadnych posiłków. Fakt - trochę jednak odbiegam od pływackiej sylwetki, no ale jakieś mięśnie już widać (śmiech).