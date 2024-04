Legendarny kolarz Czesław Lang we Wrocławiu. "Kolarstwo trzeba pokochać. To nie jest sport do bycia sławnym, czy do zarabiania pieniędzy"

Czesław Lang tłumaczył, że kolarstwo wbrew pozorom jest sportrm dość skomplikowanym, nie łatwo więc wytłumaczyć wszystkim niuanse tej dyscypliny.

- Kolarstwo to szachy na rowerze. W dodatku technologia wkładła się do peletonu. Dzisiaj kolarze mają słuchawki w uszach i kierownik drużyny mówi im, co mają robić. To on wydaje im polecenia. Nie popieram tego, bo cała sztuka bycia kolarzem polegała na tym, że jako zawodnik sam podejmowalem decyzję - tłumaczył Lang.