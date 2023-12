Kolejne miliony na biuro prasowe urzędu miasta. W ciągu kadencji Jacka Sutryka wydatki wzrosły prawie 4-krotnie

W projekcie budżetu na 2024 rok, zaproponowanego przez Jacka Sutryka, w wykazie zadań realizowanych przez miasto widnieje budżet Wydziału Komunikacji Społecznej. Wynosi on na przyszły rok aż 6,5 miliona złotych. Dlaczego aż? To kwota niezrozumiale duża w porównaniu do poprzednich budżetów biura prasowego urzędu miasta – bo taką funkcję pełni ten wydział.

W 2019 roku była to suma – uwaga - prawie 4 razy mniejsza: 1,86 mln zł. Pieniądze od początku kadencji Jacka Sutryka były hojnie dosypywane. Choć w 2020 roku wysokość środków zmniejszyła się o 300 tys. zł. (1,83 mln zł), to już w 2021 dołożono aż 2,6 miliona zł! Czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.