Koalicja Obywatelska prezentuje kandydatów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wciąż nie wyznaczono kandydata na prezydenta Wrocławia

- Samorząd wojewódzki zajmuje się wieloma ważnymi sprawami. To służba zdrowia, polityka społeczna czy transport. Cieszę się, że w tak dobrym gronie przystępujemy do tych wyborów. Na listach mamy ludzi z doświadczeniem i młodych z nowymi pomysłami. Dlatego z pełnym przekonaniem o ich kompetencjach proszę o poparcie i o głosy na naszych kandydatów – mówi Sławomir Piechota, były poseł i lider wrocławskiej listy KO do sejmiku.