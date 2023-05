Kibice koszykarskiego Śląska zagrzewali drużynę do meczu we Wrocławiu. Byliście? Odnajdźcie się na zdjęciach! Jarosław Jakubczak

(19.05.2023) Pierwszy półfinał Energa Basket Ligi. Cztery tysiące kibiców dopingowało w piątkowy wieczór koszykarzy we wrocławskiej Hali Stulecia.

