Katastrofy kolejowe na Dolnym Śląsku. Te wydarzenia przed laty wstrząsnęły całą Polską. Podobnych było więcej

Katastrofa w Długołęce - tajemnicza i tragiczna

W godzinach porannych, maszynista prowadzący lokomotywę zignorował polecenie zjechania na baczny tor i przepuszczenia pociągu osobowego. Próbowali go także zatrzymać pracownicy kolei ale mężczyzna mknął dalej, nie zważając na znaki stopu.

Widząc, że nic nie wskórają, pracownicy chcieli zatrzymać nadjeżdżający z naprzeciwka (i po tym samym torze) skład. Ale tego nie dało się już zrobić. Pędzące maszyny zderzyły się na wysokości Długołęki.

Dalsza część pod zdjęciem:

Tak wyglądała ściana wagonu restauracyjnego. Marek Mencel / Gazeta Wrocławska

Do dziś nie wiadomo, dlaczego maszynista nie zastosował się do poleceń. Ważną informacją wydaje się tu być fakt, że pociąg pasażerski jechał z Warszawy do Moskwy i nazywany był "Pociągiem Przyjaźni". Dlatego wokół katastrofy powstało sporo teorii spiskowych, choć wśród 11 ofiar śmiertelnych nie było żołnierzy, czy dygnitarzy, a rodzice z dziećmi. Oficjalnie podana liczna rannych także mijała się z prawdą. Choć informowano o 16, miało ich być 40.