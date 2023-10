Karol Borys wśród 60 światowych talentów. Tadeusz Pawłowski: Chciała go nam podkraść Legia

Karol Borys: The sky should be the limit for him

O Karolu Borysie dziennikarz Michael Yokhin napisał tak: "Polscy dziennikarze i fani są bardzo podekscytowani swoim rocznikiem 2006, który według niektórych jest najbardziej utalentowaną grupą zawodników od tych urodzonych w 1988 roku – do których należeli między innymi Robert Lewandowski, Kamil Glik i Kamil Grosicki. Ci zawodnicy potrzebowali czasu, aby rozwinąć swoje umiejętności, podczas gdy obecne młode talenty już robią duże postępy, osiągając w czerwcu półfinał mistrzostw Europy U-17. Borys, który zdobył trzy bramki na tym turnieju, jest niekwestionowanym liderem. Zadebiutował w ekstraklasie w barwach Śląska Wrocław w maju 2022 roku mając zaledwie 15 lat i wyróżnia się swoim spojrzeniem na boisko, umiejętnościami dryblingu oraz zdolnością do znajdowania przestrzeni zarówno z piłką, jak i bez niej. Dwa lata temu Manchester United zaprosił go na testy, ale musi jeszcze wzmocnić się fizycznie, aby regularnie grać w najwyższej lidze. Kiedy to się stanie, 'the sky should be the limit for him' ('tylko niebo będzie dla niego granicą')."

Karol Borys latem był rozchwytywany przez zagraniczne klubu. Dużo mówiło się o jego transferze do PSV Eindhoven. Było to o tyle prawdopodobne, że jego kontrakt kończył się w czerwcu 2024 roku. Ostatecznie udało się go przekonać do pozostania w klubie. Podpisał nową umowę ważna do 2026 roku. W tym sezonie gra jednak niewiele. Na boisku pojawił się w sumie tylko w trzech meczach ekstraklasy. Łącznie rozgrał 60 minut.

Jak opowiada Tadeusz Pawłowski - który wówczas był dyrektorem akademii Śląska - talent Borysa dostrzegło dwóch trenerów: Mariusz Blecharz i Kamil Domagalski. Chłopak mieszkał z rodzicami w Nysie. - Trzeba było jakoś zachęcić jego tatę, żeby tutaj do nas dojeżdżali na treningi. Przekonaliśmy do tego też prezesa. Był taki moment, że chciała nam go podkraść Legia. Bardzo dużo rozmawiałem z tatą Karola, żeby ich przekonać do Śląska. Karol zawsze powtarzał, że on lubi Śląsk, że chce się z nim związać, że to jest jego klub. Nie widział siebie gdzie indziej - mówi dziś Tadeusz Pawłowski.

Borys początkowo więc dojeżdżał na treningi do Wrocławia, ale przyszedł czas, kiedy to cała rodzina przeprowadziła się do Wrocławia, żeby było łatwiej pogodzić ze sobą wszystkie treningi i szkołę.

- Zanim Karol do nas trafił, to młodym kazano grać tak, jak ekstraklasowym piłkarzom - dużo gry z pierwszej piłki, mało kontaktów. Gdy on zaczynał, to pojawiła się moda na to, by zwodnicy w tych młodszych rocznikach nie bali się dryblingów, pojedynków jeden na jeden. On był bardzo dobrze rozwinięty koordynacyjnie. Miał łatwość dryblingu. Już w tym wieku się wyróżniał. Zwłaszcza w turniejach halowych, gdy dostał piłkę, potrafił okiwać trzech-czterech rywali, a potem uwolnić się od przeciwnika. Potem na dużym boisku - już wśród młodzików - było podobnie - wspomina Pawłowski, któremu w głowie utkwił zwłaszcza jeden turniej Karola Borysa.

- Pamiętam taki turniej pod balonem, który oglądałem wtedy jako dyrektor akademii. Grała w nim m.in. jakaś drużyna z Anglii, ale to Karola wybrano najlepszym zawodnikiem. Większość trenerów zwróciła wówczas na niego uwagę - że ma niesamowity talent, jest dobry technicznie, ma zdolność zdobywania bramek. Zrobiliśmy sobie wtedy po tych zawodach wspólne zdjęcie, a gdy ostatnio zakończyłem pracę w Śląsku i wracałem do Austrii, Karol z tatą przyszli do mnie się pożegnać i przynieśli właśnie tę fotografię - uśmiecha się legenda Śląska.