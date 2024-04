Karambol na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zderzyły się 3 ciężarówki i samochód osobowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

- Trzy osoby zostały przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do szpitala. Jeden z uczestników wypadku jest w tym momencie badany przez ratowników medycznych. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak do tej pory nikogo nie zabrano na jego pokład - przekazuje st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.