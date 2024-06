Jedyny w swoim rodzaju, dolnośląski kościół. Została ruina, wyznawcy uciekli do Stanów Zjednoczonych

Schwenkfeldyści (lub z niemieckiego Schwenkfelderzy) to wyznawcy doktryny religijnej Kaspara Schwenkfelda , reformatora religijnego pochodzącego z Osieku pod Lubinem. Schwenkfeld od 1519 roku, pod wpływem pism Marcina Lutra, stał się wyznawcą ewangelicyzmu. Od 1521 zaczął jako kaznodzieja szerzyć luteranizm na Śląsku, a w następnym roku udało mu się nawrócić na to wyznanie księcia legnickiego, który od 1524 uczynił luteranizm religią państwową .

W latach 30. XVI wieku roku konflikt pomiędzy wyznawcami poglądów Schwenkfelda a katolikami i luteranami nasila się. Kaspar Schwenkfeld ucieka do Strasbourga, a grupa jego wyznawców znajduje bezpieczną przystań właśnie w Twardocicach, znajdujących się dziś w powiecie złotoryjskim. Tutaj budują swój kościół. Wciąż są szykanowani i prześladowani. Ostatecznie na początku XVIII wieku opuszczają Twardocice przenosząc się najpierw do Zgorzelca, potem do Holandii, a ostatecznie emigrują do Ameryki. Co ciekawe, potomkowie 176 dolnośląskich uciekinierów do dziś mieszkają w miasteczku Salford, w Pensylwanii. Schwenkfelderzy mają w USA swój kościół nazwany Schwenkfelder Church.